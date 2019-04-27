اعترافات صادمة لقاتل شقيقه: اكتشف اللي بيني وبين مراته

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علاقة غير شرعية

أقر "م.ع" بقتل شقيقه في مركز بدر بمحافظة البحيرة خوفا من افتضاح أمر العلاقة التي تربطه بزوجته.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة إنه استدرج شقيقه إلى أرض زراعية يملكاها بدعوى وجود لصوص ثم أطلق عليه النار.

وأشار المتهم إلى أن علاقة غير شرعية ربطته بزوجة شقيقه ، مؤكدًا أن المجني عليه كان مصابا بمشاكل نفسية تجعله يأخذ الكثير من الأدوية التي تجعله ينام لمدة 10 ساعات يوميا.

وأكد أن شقيقه في الفترة الأخيرة دأب على الاستيقاظ بشكل مفاجيء مما تسبب في عدم قدرته على استئناف تلك العلاقة .

وقال إن أحد أقرباء الأسرة زار شقيقه قبل فترة وجلس معه انفراد ، متوقعا أنه أخبره بأمر تلك العلاقة غير الشرعية.

وأضاف: "يوم الحادث طلبت من شقيقي ليلًا الذهاب لأرضنا الزراعية بداعي وجود بعض اللصوص، وأثناء السير في الطريق أطلقت النار عليه، لأتخلص منه بعد أن بدأ يشك في علاقتي بزوجته".

تحرر بالواقعة المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.


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