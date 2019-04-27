ماذا قال وزير خارجية البحريني عن المصري الذي سب الشيعة هناك؟

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المصري في البحرين
المصري في البحرين

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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تسبب مواطن مصري مقيم في البحرين في أزمة طائفية بعد قيامه بسبب عدد من الشيعة أثناء حضوره مؤتمر لغرفة الصناعة والتجارة التي يعمل مستشارا قانونيا بها.

المواطن المصري بحسب وسائل إعلام بحرينية يدعى "ي.أ"، يعمل مستشارا قانونيا بغرفة التجارة والصناعة، وخلال حضوره اجتماعا للجمعية العمومية، تبادل السباب مع عدد من الأعضاء واتهم أحدهم بالعمالة والحصول على تمويل من إيران لكونه من الطائفة الشيعية لتنتهى المعركة الكلامية إلى اشتباك بالأيدى نال بسببها المصري "علقة ساخنة" من مناصرين لعضو الغرفة.

و رد وزير الخارجية البحرينى، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وسارع بكتابة تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قال فيها: "من سب شيعة البحرين فقد سب سنتها، وهو دخيل ليس منا، اللهم احفظ البحرين وأهل البحرين".

و أعلنت الشرطة البحرينية، اليوم الجمعة، اتخاذ الاجراءات القانونية حيال بلاغ بوقوع مشادة كلامية داخل غرفة التجارة والصناعة تحولت إلى مشاجرة بالأيدي، وإحالة المواطن المصري المتورط في الواقعة إلى النيابة العامة.

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