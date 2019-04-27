غضب غير معتاد من "أبو تريكة": ما يحدث لـ"صلاح" مسيء جدًا

27 أبريل 2019 - 06:38 ص

عبر الأسطورة محمد أبو تريكة عن غضبه الشديد من الاضطهاد الذي يحدث مع النجم المصري محمد صلاح.



وقال "أبو تريكة" خلال الاستوديو التحليلي لمباراة "هدرسفيلد" : "لا أفهم لماذا لا يتواجد صلاح في قائمة الأفضل بالدوري الإنجليزي ؟ .. هذه دعاية سيئة جدًا للبريمرليج".



وأضاف: "هذا شيء غريب .. يقارنون صلاح بنفسه في الموسم الماضي .. كيف هذا؟ .. عليك أن تقارنه باللاعبين الآخرين".



وأردف: "موسم صلاح الماضي كان استثنائيا .. وهذا لا يتكرر كثيرًا .. أما الموسم الحالي فهو يقدم أداءً ممتازًا .. أحرز 21 هدفا وصنع 8 آخرين .. فخروجه من قائمة الأفضل بالدوري الإنجليزي دعاية سيئة جدًا".



واكتسح ليفربول فريق هدرسفيلد تاون بنتيجة 5-صفر ليواصل ضغطه على مانشستر سيتي في صراع محتدم بينهما على لقب الدوري، في مباراة سجل فيها محمد صلاح هدفين وصنع آخر واعتلى صدارة هدافي الدوري.