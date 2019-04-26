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"العسكري" يطلق سراح رجل أعمال قيادي بحزب البشير

عرب وعالم

عمر البشير
عمر البشير

المصريون ووكالات

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قال مصدر مطلع، الجمعة، إن المجلس العسكري السوداني، أطلق سراح رجل الأعمال القيادي بحزب المؤتمر الوطني، جمال الوالي، رغم نفي المجلس ذلك في وقت سابق.
وأفاد المصدر المقرب من "الوالي" للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه، أن إطلاق سراح جمال الوالي جرى من سجن كوبر (شمال الخرطوم).
وأضاف المصدر: "التقيت به (الوالي) بعد إطلاق سراحه، حيث اعتقل منذ أكثر من أسبوع".
وفي 16 إبريل/نيسان الجاري، نقلت وسائل إعلام محلية نبأ اعتقال الوالي، وهو عضو المكتب القيادي للحزب الذي كان يقوده الرئيس المخلوع عمر البشير، وكان أيضاً رئيسا لنادي "المريخ" الرياضي.
وكان المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، شمس الدين كباشي، قد نفي في وقت سابق مساء الجمعة، أنباء تحدثت عن إطلاق سراح عدد من رموز نظام البشير.
وأكد كباشي، في بيان، وجود النائبين السابقين للرئيس المخلوع، عثمان محمد يوسف كبر، وحسبو محمد عبد الرحمن، في السجن.
وذكر أن الأمين العام للحركة الإسلامية، الزبير أحمد الحسن، في الإقامة الجبرية، وأن "السلطات المختصة تباشر تجاههم مهامها في التحريات والإجراءات القانونية"، دون أن يتطرق لإطلاق سراح الوالي.
وبين الحين والآخر تتضارب الأنباء حول اعتقال قيادات ورموز النظام السابق، وسط مطالبات من قوى المعارضة بالكشف عن المعتقلين.
وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني "عمر البشير"، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
وشكّل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة. 

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