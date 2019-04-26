  • السبت 27 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر02:56 ص
بحث متقدم
الإعلامي شريف مدكور

أول ظهور لشريف مدكور بعد إصابته بالسرطان

عمرو أديب

"أديب" يفجر مفاجأة مدوية عن صفقة القرن

انتحار فتاة بأقراص سامة بسبب خلافات أسرية بالفيوم

ضحايا جدد للحبة القاتلة .. انتحار جماعي لعائلة بكفر الدوار

توفيق عكاشة

«عكاشة»: «السيسي» رجل إدارة لديه إرادة والشعب "بينهج" وراه

أحمد الجار الله

"الجار الله" يكشف سر سعادة 5 دول خليجيه بسبب مصر

صلاح

رقم جديد لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي

أمير مرتضى

أزمة جديدة تضرب الزمالك .. طرد نجل رئيس النادي‎

وزارة الأوقاف

الأوقاف تناقض نفسها في منع بث «التراويح» عبر مكبرات الصوت

البرلمان

«حبس مخالفى قواعد السلام الجمهورى».. هل يوافق البرلمان؟

مسلسلات رمضان

المعايير الملزمة للفضائيات في رمضان.. "قد أعذر من أنذر"

ترامب: طلبت من أوبك خفض الأسعار

عرب وعالم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

ترامب يعلن الانسحاب من معاهدة "تجارة الأسلحة"

#

عمان تكشف حقيقة خروجها من «أوبك +»

#

رئيسة وزراء نيوزيلندا: هذا ما طلبته من ترامب بعد الحادث

#

اتفاق مبدئي لـ"أوبك" على خفض الإنتاج

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه اتصل بمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وطلب منهم ضرورة خفض الأسعار.
جاء ذلك في تصريح للصحفيين في البيت الأبيض، الجمعة.
وأوضح ترامب في رده على سؤال للصحفيين حول أسعار النفط: "أسعار البنزين في تراجع، لقد اتصلت بأوبك، وقلت لهم عليكم خفض الأسعار، والآن الأسعار تتراجع".
ولم يوضح ترامب ما إذا كان اتصل مباشرة بمسؤول في منظمة أوبك التي مقرها فيينا، أم أنه كان يشير إلى دول فيها.
وصعدت في وقت سابق من الأسبوع الجاري أسعار النفط، بعد إعلان الولايات المتحدة، الإثنين، وقف إعفاءات شراء 8 دول للنفط الإيراني، اعتبارا من 2 مايو/ أيار المقبل.
الإثنين الماضي، فاجأ ترامب، أسواق النفط العالمية، بإعلانه وقف إعفاء 8 دول من عقوبات شراء النفط الإيراني، كانت حصلت عليه نهاية 2018، اعتبارا من 2 مايو/ أيار المقبل.
والبلدان الثمانية الحاصلة على الإعفاء الأمريكي: تركيا، والصين، والهند، وإيطاليا، واليونان، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان.
وتعليقاً على القرار الأمريكي، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن "الاقتراح (الأمريكي) بشراء النفط من أي دولة أخرى غير إيران، هو تجاوز للحدود"، مبيناً أن تركيا "تعارض مثل هذه الخطوات والإملاءات". -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (9)

محمود سلطان

النظام الكروي ثلاثي القطبية

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

"أمان يا للالي"

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» الأرصاد تحذر المواطنين: طقس اليوم شديد البرودة
» بالصور.. حريق هائل داخل شركة الكهرباء بطنطا
» "مينوسما" تكرم ضابط جيش مصري .. اليكم قصته
» تشيك يهنئ حارس ليفربول لتحقيقه إنجازاً مميزاً
» 4 أرقام مذهلة لـ "صلاح" بعد ثنائيته في شباك هيديرسفيلد
» الشهادة طبيب.. والمهنة جزار: «صحتك تهمنا الخضار عليك واللحمة من عندنا»
» على برشلونه اتباع هذه التعليمات لتخطي ليفربول
» بخماسية نظيفة.. ليفربول يتصدر "البريميرليج" مؤقتًا
» حادث غريب العثور على «النصف السفلي» لجثة سيدة بالهرم
» كتاتيب «الأوقاف».. "يا خفى الألطاف نجنا مما نخاف"
» الصادق المهدى: مفاجأة ستحدث في السودان قريبًا

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • فجر

    03:50 ص

  • فجر

    03:50

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون