ترامب: طلبت من أوبك خفض الأسعار

26 أبريل 2019 - 10:40 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه اتصل بمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وطلب منهم ضرورة خفض الأسعار.



جاء ذلك في تصريح للصحفيين في البيت الأبيض، الجمعة.



وأوضح ترامب في رده على سؤال للصحفيين حول أسعار النفط: "أسعار البنزين في تراجع، لقد اتصلت بأوبك، وقلت لهم عليكم خفض الأسعار، والآن الأسعار تتراجع".



ولم يوضح ترامب ما إذا كان اتصل مباشرة بمسؤول في منظمة أوبك التي مقرها فيينا، أم أنه كان يشير إلى دول فيها.



وصعدت في وقت سابق من الأسبوع الجاري أسعار النفط، بعد إعلان الولايات المتحدة، الإثنين، وقف إعفاءات شراء 8 دول للنفط الإيراني، اعتبارا من 2 مايو/ أيار المقبل.



الإثنين الماضي، فاجأ ترامب، أسواق النفط العالمية، بإعلانه وقف إعفاء 8 دول من عقوبات شراء النفط الإيراني، كانت حصلت عليه نهاية 2018، اعتبارا من 2 مايو/ أيار المقبل.



والبلدان الثمانية الحاصلة على الإعفاء الأمريكي: تركيا، والصين، والهند، وإيطاليا، واليونان، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان.

