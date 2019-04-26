بريطانيا.. رئيسا البرلمان و"العمال" يقاطعان "مأدبة ترامب"

26 أبريل 2019 - 10:00 م

أعلن كلّ من رئيسيْ البرلمان البريطاني، جون بيركو، وحزب العمال المعارض، جيريمي كوربين، الجمعة، اعتزامهما مقاطعة مأدبة عشاء مقررة خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للمملكة.



وقال مكتب رئيس مجلس العموم البريطاني، في بيان، إن "بيركو، لن يشارك في مأدبة العشاء المقرر إقامتها في يونيو/ حزيران المقبل، تكريما لزيارة ترامب".



بدوره، قال كوربين، في تغريدة عبر "تويتر"، إنه رفض الدعوة المقدمة له، للمشاركة في مأدبة العشاء المقرر إقامتها تكريما لـ"ترامب"، في يونيو المقبل.



وأضاف أنه "مستعد - في الآن نفسه - للقاء الرئيس الأمريكي، ومناقشة جميع القضايا المهمة".

