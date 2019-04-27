» بالصور.. حريق هائل داخل شركة الكهرباء بطنطا

نشب في الساعات الأولى من صباح السبت حريق كبير داخل شركة كهرباء جنوب الدلتا بطنطا، بمنطقة سبرباي التابعة لدائرة قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، ودفعت الأجهزة الأمنية بالغربية بـ 5 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق كما تم الدفع ب 4 سيارات إسعاف.
وكان اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية قد تلقي اخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل داخل شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بمنطقة سبرباي بطنطا، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني وتم الدفع بسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق.