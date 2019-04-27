» بالصور.. حريق هائل داخل شركة الكهرباء بطنطا

27 أبريل 2019 - 01:33 ص

نشب في الساعات الأولى من صباح السبت حريق كبير داخل شركة كهرباء جنوب الدلتا بطنطا، بمنطقة سبرباي التابعة لدائرة قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، ودفعت الأجهزة الأمنية بالغربية بـ 5 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق كما تم الدفع ب 4 سيارات إسعاف.

