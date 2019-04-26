» بخماسية نظيفة.. ليفربول يتصدر "البريميرليج" مؤقتًا

26 أبريل 2019 - 11:10 م

اعتلى فريق ليفربول، الجمعة، قمة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم مؤقتًا.



وتغلب ليفربول على ضيفه هيديرسفيلد تاون بخماسية نظيفة في الجولة السادسة والثلاثين للمسابقة المحلية.



بهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول إلى 91 نقطة في الصدارة مؤقتًا انتظارًا لما ستسفر عنه نتيجة مباراة مانشستر سيتي أمام بيرنلي يوم الأحد المقبل، بينما تجمد رصيد هيديرسفيلد تاون عند 14 نقطة في المركز العشرين والأخير.



بادر ليفربول بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة الأولى عن طريق الغيني نابي كيتا ليفرض أصحاب الديار سيطرتهم على مجريات اللقاء.



وأضاف السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 23، قبل أن يضيف المصري محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 45، ليخرج ليفربول متقدمًا من شوط المباراة الأول بثلاثية نظيفة.

