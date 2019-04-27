«عكاشة»: «السيسي» رجل إدارة لديه إرادة والشعب "بينهج" وراه

27 أبريل 2019 - 12:00 ص

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل إدارة ولديه إرادة قوية وأمل وطموح لتحقيق أفضل ما يمكن للشعب المصري، وليس لشخصه فهو يسعى لكتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ هذا الوطن.



وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع علي قناة الحياة، اليوم الجمعة: "السيسي بيشتغل من أول ما يصحى من النوم لحد ما ينام"، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يريد أن يقضي على الكسل.



تابع، خطوة المواطن العادي، لا تساوي ربع خطوات الرئيس، فالمواطن بيهنج ويشتكي من أن السيسي يجري ويخطو بسرعه فائقة نحو المستقبل و من أجل بناء الوطن، والقضاء على الكسل وعدم العمل عند الكثير من الشعب المصري.

