"الجار الله" يكشف سر سعادة 5 دول خليجيه بسبب مصر

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الجار الله يهاجم الشعب السوداني ويسبّه بهذا اللفظ

كشف الكاتب الصحفي الكويتي، احمد الجار الله، سر سعادة بعض دول مجلس التعاون الخليجي دون أن يسميهم ، بسبب  ما يحدث من نهضة اقتصادية في مصر.
وقال الجار الله في تغريده له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، " 
‏خمس دول من مجلس التعاون  سعيده  ومتابعه لما يمر به الاقتصاد المصري من ترتيبات ناجحه"
وأضاف" مصر السيسي نجحت في خلق بنيه تحتيه مثمنه شبكه الطرق التي تم إنشائها وشبكه المصانع متعدده الاغراض  أدت إلي زياده التصدير وإنخفاض الاستيراد العشر سنوات القادمه يريد السيسي لمصر ككوريا الجنوبيه"

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