"الجار الله" يكشف سر سعادة 5 دول خليجيه بسبب مصر

26 أبريل 2019 - 11:30 م

كشف الكاتب الصحفي الكويتي، احمد الجار الله، سر سعادة بعض دول مجلس التعاون الخليجي دون أن يسميهم ، بسبب ما يحدث من نهضة اقتصادية في مصر.



وقال الجار الله في تغريده له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "

‏خمس دول من مجلس التعاون سعيده ومتابعه لما يمر به الاقتصاد المصري من ترتيبات ناجحه"