رقم جديد لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي

26 أبريل 2019 - 10:48 م

سجل محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطني، هدفي فريقه ليفربول الثالث والخامس في مرمى هارسفيلد، بمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



وبهذا الهدف أصبح صلاح، هو أول لاعب يسجّل 21 هدفًا هذا الموسم ويعتلي صدارة الهدّافين، ويلاحقه زميله بالفريق ساديو ماني الذي سجل هدفين في مباراة الليلة.