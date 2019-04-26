أزمة جديدة تضرب الزمالك .. طرد نجل رئيس النادي‎

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أمير مرتضى
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مازالت تبعات خسارة الزمالك أمام بيراميدز بهدف دون رد، وتقديم أداء كارثي، حيث لم يستطع أبناء القلعة البيضاء الوصول لحارس الخصم ولو لمرة وحيدة طوال 90 دقيقة، مستمرة حيث أمر رئيس الزمالك من نجله أمير المشرف العام على فريق الكرة الخروج من مكتبه وقت الاجتماع مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق لمناقشة معه اسباب الخسارة أمام النادي الوليد في الدوري.
وتواجد أمير في بداية الجلسة ودافع بشكل كبير عن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، حسب "الوطن"، وهو الأمر الذي اغضب والده فطلب منه الخروج للحديث منفردا مع المدير الفني قبل أن يعود للجلسة من جديد والتقاط الصور وتسجيل فيديو.
ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي مساء الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية في ذهاب دور نصف النهائي للكونفدرالية الافريقية.

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