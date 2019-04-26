كتاتيب «الأوقاف».. "يا خفى الألطاف نجنا مما نخاف"

26 أبريل 2019 - 09:54 م

«الأوقاف» تطلق مشروع محو الأمية فى 18 محافظة و2000 مسجد



أمين سر دينية البرلمان: الأوقاف تسيطر بشكل تام على جميع المساجد.. ونبارك هذه الخطوة الجيدة

أستاذ بالأزهر: قرارات الأوقاف تستهدف منع التطرف والجهل

في خطوة فعَّالة للقضاء على التطرف والجهل، ومنع سيطرة العناصر المتطرفة على المساجد في جميع أنحاء الجمهورية، أطلقت وزارة الأوقاف، برنامج محو الأمية بمساجدها بأنحاء الجمهورية، ليقوم أئمتها وواعظات الوزارة بالتدريس ومحو أمية العامة، مؤكدة أنها تشارك في قضية قومية مع رغبة في التوسع في المشروع، وأطلقت الوزارة المرحلة الأولى لبرنامج محو الأمية بـ18 محافظة، وبلغ عدد المساجد المشاركة فى المشروع 2019 مسجدًا.

أعضاء مجلس النواب من جانبهم، أكدوا أن وزارة الأوقاف سيطرت سيطرة كاملة على الزوايا والمساجد ولم تعد هناك جماعة من الجماعات يمكنها استغلال المساجد لنشر أفكارها المتطرفة والمنحرف، وأكد النواب أن الخطوات التي تقوم بها الأوقاف بجانب عملها الدعوي؛ هي بهدف القضاء على الأفكار المتطرفة والإرهابية، ويجب على الجميع توجيه الشكر لها، وحثها على مواصلة تلك الجهود.

على السياق ذاته، أكد مشايخ الأزهر، أن فكرة فصول محو الأمية التي تقوم عليها الوزارة خلال هذه الفترة تأتي استكمالًا لخطتها الخاصة بالسيطرة على المساجد ومنع المتطرفين من استغلالها في بث سمها، كما أنها فكرة جيدة للغاية، لاسيما أن من سيقومون بالتدريس هم أئمة ووعاظ الوزارة، وكذلك علماء الأزهر المختصون وليس أي أحد يمكنه القيام بذلك كما كان يحدث في السابق .

وفي إطار ذلك، رصدت "المصريون"، إطلاق وزارة الأوقاف مشروع محو الأمية في المساجد؛ للقضاء على التطرف ورأي المحللين في ذلك.





«الأوقاف» تطلق مشروع محو الأمية

أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق برنامج محو الأمية بمساجدها بأنحاء الجمهورية، ليقوم أئمتها وواعظات الوزارة بالتدريس ومحو أمية العامة، مؤكدة أنها تشارك فى قضية قومية مع رغبة فى التوسع فى المشروع.

وأطلقت الوزارة المرحلة الأولى لبرنامج محو الأمية بـ18 محافظة، هى: القاهرة، والإسكندرية، والبحيرة، ومرسى مطروح، وكفر الشيخ، وأسوان، والمنيا وأسيوط، وسوهاج، والدقهلية، والقلوبية، ودمياط والفيوم، و الشرقية، وبورسعيد، والسويس، والمنوفية و الغربية، وضمت الوزارة 3 محافظات حدودية ونائية هى مطروح ومنطقة وادى النطرون بالبحيرة، وأسوان، بينما تلتها سوهاج غالبية فصول التعلم ومحو الأمية.

من جانبه، دعا الدكتور أيمن أبو عمر، مدير عام الإرشاد الدينى بوزارة الأوقاف، مديريات الوزارة الإقليمية وأئمتها، إلى المشاركة الجادة فى المشروع، حيث بلغ عدد المساجد المشاركة فى المشروع 2019 مسجدًا حتى تاريخه، مضيفًا أن المشروع يأتى إيمانًا من الوزارة بخطورة قضية الأمية، ومحاولتها الإسهام الجاد فى محو أمية الأميين، فإنها قد وجهت.

وقد بلغ عدد الأئمة المشاركين فى المشروع 1958 إمامًا، وعدد الواعظات ثلاث واعظات، وما زالت الوزارة تواصل جهودها للتوسع فى هذه المشاركة.

وتشارك الأوقاف، هيئة تعليم الكبار في المشروع القومى لمحو الأمية، حيث تصرف الهيئة 300 جنيه مقابل محو أمية الشخص فى دورة مدتها 3 أشهر، تخصص منها: 250 جنيهًا للإمام أو الواعظة مقابل الشخص الواحد، و50 جنيهًا للمشرف الإداري والفنى بالأوقاف، كما تصرف الهيئة وسائل تعليمية من صبورة وأقلام وكتب ومعلم قراءة، ومن جانبها توفر وزارة الأوقاف ملحقًا تعليميًا بأحد مساجدها فى كل منطقة وقرية حسب التوفر، وتوفر معلمًا أو معلمة، وتجرى العملية التعليمية، بنظام جدول دراسى يتفق المعلم مع الدارسين سواء كان صباحيًا أو مسائيًا حسب المنطقة.

«الأوقاف» تستهدف القضاء على التطرف والجهل

من جانبه، قال الدكتور عمر حمروش، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب ، إن وزارة الأوقاف سيطرت سيطرة كاملة على الزوايا والمساجد، ولم تعد هناك جماعة من الجماعات يمكنها استغلال المساجد لنشر أفكارها المتطرفة والمنحرفة .

وأضاف «حمروش»، في تصريحات خاصة لـ«المصريون»، أن الخطوات التي تقوم بها الوزارة بجانب عملها الدعوي؛ بهدف القضاء على الأفكار المتطرفة والإرهابية، ويجب على الجميع توجيه الشكر لها، وحثها على مواصلة تلك الجهود .

أمين سر اللجنة الدينية، لفت إلى أن شهر رمضان بات على الأبواب، ومن ثم تلك الإجراءات ستمنع استغلال المساجد خلال ذلك الشهر الكريم لنشر أفكارها، متابعًا «بعض الجماعات تنتهز الفرصة خلال ذلك الشهر وتستغل المساجد لبث سمومها « .

الخطاب الديني شهد تطورًا خلال الفترة الماضية

على السياق ذاته، قال الدكتور عبد الحليم منصور، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ، إن وزارة الأوقاف معنية ومهتمة خلال هذه الفترة بالسيطرة على كافة المساجد والمنابر؛ لمنع استغلالها في نشر الأفكار المتطرفة والإرهابية، مشيرًا إلى أن هناك جماعات كثيرة تحاول استخدام هذه المنابر في الترويج لأفكارها ومعتقداتها الخاطئة، وبالتالي من الضروري على الوزارة بسط ونفوذها وسيطرتها على المساجد .

وأضاف «منصور» في تصريحات خاصة لـ«المصريون»، أن الوزارة استطاعت بالفعل السيطرة على المساجد، وخطت خطوات واسعة في هذه المجال، حيث لا يعتلي أحد الآن المنابر إلا من هم أبناء الأزهر أو الأوقاف أو من يحمل رخصة، مشيدًا بالإجراءات التي تقوم بها الوزارة في هذه الشأن .





وأشار "منصور"، إلى أن فكرة فصول محو الأمية التي تقوم عليها الوزارة خلال هذه الفترة تأتي استكمالًا لخطتها الخاصة بالسيطرة على المساجد ومنع المتطرفين من استغلالها في بث سمها، كما أنها فكرة جيدة للغاية، لاسيما أن من سيقومون بالتدريس هم أئمة ووعاظ الوزارة وكذلك علماء الأزهر المختصون وليس أي أحد يمكنه القيام بذلك كما كان يحدث في السابق .





وتابع: «قبل ذلك كان بإمكان أي أحد، عقد درس داخل المسجد سواء كان دارسًا للعلوم الشرعية أو ليس بدارس وسواء يحمل رخصة أو لا يحمل، وهذه كانت فرصة للجماعات المتطرفة والمتشددة، حيث كانوا يستغلون ذلك الفراغ لبث سمومهم .





عميد كلية الشريعة والقانون، أكد أن ما يقوم به الأزهر وكذلك الأوقاف سيساعد إلى حد كبير على القضاء على الفكر الإرهابي والمتطرف ومنع الجماعات من استغلال هذه المنابر بغرض السيطرة على عقول الشباب والصغار ونشر الأفكار المنحرفة التي تصب في صالح الفكر المتشدد .





واستطرد : الخطاب الديني شهد تطورًا خلال الفترة الماضية بفضل الخطوات والإجراءات التي تقوم بها المؤسسات الدينية المختلفة، فأكاديمية تدريب الدعاة التي تم إطلاقها مؤخرًا ستسهم في تطور الخطاب الديني لدى الأئمة والوعاظ، خاصة أن من يلقون المحاضرات العلماء المتخصصون الذين يتمتعون بقدر عال من العلم والفقه .





ونوه بأن هناك خطوات أخرى لابد من اتخاذها لإنجاح جهود القضاء على الفكر المتطرف والإرهابي، ومنها عدم السماح لأحد بالتحدث في الأمور الدينية عبر شاشات التلفزيون إلا مندوبي المؤسسات الدينية «الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية»، فهؤلاء من لهم أن يتصدروا المشهد، أما ما دون ذلك لابد من عدم السماح لهم بالتحدث أو الظهور .





"منصور"، أشار إلى ضرورة السيطرة على الكتب التي تطرح في الأسواق، بل ويجب مراجعتها جيدًا؛ حتى لا يسيطر على عقول المواطنين أي فكر منحرف أو شاذ، إضافة إلى هذا لابد من السيطرة على "أشرطة الكاسيت" التي تباع في الأسواق؛ خاصة أن البعض يستخدمها لنشر فكره المنحرف .





واختتم "منصور"، قوله قائلًا «القيام بكل هذا يساعد على نشر الإسلام الوسطي المعتدل ، مؤكدًا أن السيطرة على العقول لا يقل أهمية عن السيطرة على الحدود، خاصة أن هناك كثيرين متربصين بالدولة».