«حبس مخالفى قواعد السلام الجمهورى».. هل يوافق البرلمان؟

26 أبريل 2019 - 09:28 م

أعلن النائب سمير البطيخى، تقدمة بتعديل على قانون الرياضة الجديد، بشأن إضافة نص على المادة 83، واستحداث مادة جديدة فى باب العقوبات.

واقترح «البطيخى»، إضافة «الجماهير» لنص المادة لتصبح «يلتزم الرياضيون كافة والجماهير بالقواعد الخاصة بالسلام الجمهورى وعلم مصر داخل المنشأة الرياضية»، مشددًا على ضرورة الالتزام بقواعد السلام الجمهورى وعلم مصر من قبل كل المتواجدين بالمنشأة الرياضية سواء الرياضيين أو الجمهور بشكل عام.

عضو مجلس النواب، أوضح أنه يقترح إضافة مادة جديدة لباب العقوبات بالقانون نفسه تنص على أنه «يعاقب بالحبس شهرًا وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه كل من خالف قواعد السلام الجمهوري، على أن تضاعف العقوبة حال العود».

واستطرد النائب: «أن الاتحادات الرياضية عليها أن تلتزم بوضع العقوبة المناسبة على جماهير النادى التى تخالف قواعد السلام الجمهورى، وفقًا لطبيعة كل حدث وذلك حتى لا يتكرر هذه الأمر داخل المنشآت الرياضية مرة أخرى».

مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، قالت إن كافة قطاعات المصريين تقدر السلام الجمهورى وعلم مصر، ولا يوجد بينهم من لا يحترمهما، ولذلك ليس هناك ضرورة لإجراء ذلك التعديل، غير إنها قالت إنه من الممكن حمل المقترح على أنه تنبيه للمواطنين بقيمة العلم والسلام.

وخلال حديثها لـ«المصريون»، أضافت «عازر»، أنها فى معظم المناسبات والاحتفالات ترى احترام شديد من جانب المواطنين للسلام الجمهورى، إضافة إلى أنها لم تر أحدًا يهين السلام الجمهورى أو العلم.

عضو مجلس النواب، أوضحت: «من الوارد أنه فى فترة ما المواطنين لم يلتفوا لأهمية السلام الجمهورى أو العلم، غير أنهم عقب الثورة تنبهوا لكل ذلك وبدأوا يقدرون العلم والسلام».

إلى هذا، أشاد سعيد حنفى، عضو مجلس النواب، بمقترح النائب البطيخى، مشيرًا إلى أن الجميع عليه أن يحترم السلام الجمهورى وعلم مصر.

وأضاف، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ«المصريون»، أن يجب الإسراع فى إنهاء ذلك التعديل؛ لأنه ضرورى ومهم.