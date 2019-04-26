» تشديدات أمنية بالجيزة استعدادًا للاحتفال بعيد القيامة

26 أبريل 2019 - 08:55 م

شدد اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، على ضرورة التواجد الأمني المكثف في الشارع الجيزاوي استعدادًا لاحتفال الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد يوم الأحد، وكذلك احتفالات شم النسيم، وطالب مدير الأمن بضرورة تكثيف الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس لبعث روح الطمأنينة بين المواطنين خلال الاحتفالات.





زار مساء أمس الخميس مدير الأمن يرافقه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء رضا العمدة مدير المباحث، ولفيف من القيادات الأمنية، مطرانية الأقباط الكاثوليك الموجودة في شارع الدري المتفرع من شارع محمود عزمي بالجيزة لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد.



