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أمريكا تفرض عقوبات على وزير خارجية فنزويلا

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فنزويلا وأمريكا
فنزويلا وأمريكا

خالد الشرقاوي - وكالات

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أمريكا تفرض عقوبات على فنزويلا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، فرض عقوبات مالية على وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرييسا، لاعتباره "عنصرا في نظام غير شرعي" في إشارة إلى نظام الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشن، في بيان، "ستواصل وزارة الخزانة استهداف الفاسدين الذين يدعمون مادورو، وبينهم الذين يتسلمون مسؤوليات في المجالين الدبلوماسي والقضائي لحساب هذا النظام غير الشرعي"، حسب قناة "الحرة" الأمريكية.

كما فرضت عقوبات مماثلة على قاضية فنزويلية رفيعة المستوى، تدعى كارول بادييا، حسب البيان ذاته.

وتشهد فنزويلا توترا منذ 23 يناير الماضي، إثر زعم خوان غوايدو، رئيس البرلمان وزعيم المعارضة، حقه في تولي الرئاسة مؤقتا، إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ "غوايدو" رئيسا انتقاليا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا، فيما أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.


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