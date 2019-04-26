ليفربول يكشف سبب غياب «فيرمينو» أمام هيدرسفيلد

26 أبريل 2019 - 08:37 م

قال الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لليفربول، أن البرازيلي فيرمينو تعرض لإصابة عضلية، أدت لخروجه من قائمة الفريق لمواجهة هدرسفيلد تاون فى اللقاء المقرر اقامتها فى التاسعة مساء اليوم فى الجولة الـ 36 من الدورى الإنجليزى.

ويحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 88 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتى المتصدر.

وكشف الموقع الرسمى للفيربول على لسان كلوب، أن الإصابة لا تدعو للقلق قبل مواجهة برشلونة الإسبانى يوم الأربعاء المقبل على ملعب "كامب نو" فى ذهاب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أوروبا.

ويشارك دانييل ستوريدج فى تشكيل ليفربول الأساسى بدلا من فيرمينو فى لقاء اليوم.