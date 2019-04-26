  • الجمعة 26 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر09:59 م
بحث متقدم
ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وهيدرسفيلد

وزارة الأوقاف

كتاتيب «الأوقاف».. "يا خفى الألطاف نجنا مما نخاف"

البرلمان

«حبس مخالفى قواعد السلام الجمهورى».. هل يوافق البرلمان؟

الدكتور شنودة وليم لبيب

الشهادة طبيب.. والمهنة جزار: «صحتك تهمنا الخضار عليك واللحمة من عندنا»

الرئيس السيسي

هذه مكاسب مصر من زيارة «السيسى» للصين

مسلسلات رمضان

المعايير الملزمة للفضائيات في رمضان.. "قد أعذر من أنذر"

الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي السوداني

الصادق المهدى: مفاجأة ستحدث في السودان قريبًا

كلوب وصلاح

«كلوب»: «صلاح» تعرض لظلم كبير

خريطة جزيرة سواكن

تركيا ترد على طلب السودان إخلاء جزيرة سواكن

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ترامب يعلن الانسحاب من معاهدة "تجارة الأسلحة"

ليفربول يكشف سبب غياب «فيرمينو» أمام هيدرسفيلد

الرياضة

فيرمينو
فيرمينو

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام هيدرسفيلد

#

«السبسي» يكشف سبب انسحاب أمير قطر من القمة

#

مفاجآت كلوب في تشكيل ليفربول أمام برايتون

#

"فيرمينو" يثأر لـ"ليفربول" أمام مانشستر سيتي

المصريون

ليفربول

كلوب

فيرمينو

قال الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لليفربول، أن البرازيلي فيرمينو تعرض لإصابة عضلية، أدت لخروجه من قائمة الفريق لمواجهة هدرسفيلد تاون فى اللقاء المقرر اقامتها فى التاسعة مساء اليوم فى الجولة الـ 36 من الدورى الإنجليزى.

ويحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 88 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتى المتصدر.

وكشف الموقع الرسمى للفيربول على لسان كلوب، أن الإصابة لا تدعو للقلق قبل مواجهة برشلونة الإسبانى يوم الأربعاء المقبل على ملعب "كامب نو" فى ذهاب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أوروبا.

ويشارك دانييل ستوريدج فى تشكيل ليفربول الأساسى بدلا من فيرمينو فى لقاء اليوم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (9)

محمود سلطان

النظام الكروي ثلاثي القطبية

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

"أمان يا للالي"

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة جدية تضرب صفوف الأهلي قبل مواجهة الطلائع
» تشديدات أمنية بالجيزة استعدادًا للاحتفال بعيد القيامة
» أمريكا تفرض عقوبات على وزير خارجية فنزويلا
» أبطال أفريقيا.. بث مباشر لمباراة الوداد وصن داونز
» حريق هائل في مصنع صواريخ باليستية بروسيا
» الهلال يودع كأس خادم الحرمين بخماسية مذلة أمام التعاون
» إصابة 60 متظاهرًا فلسطينيًا شرقي قطاع غزة
» إيقاف «نيمار» 3 مباريات بدوري الأبطال
» شاب يشنق نفسه حتى الموت لهذا السبب
» ارتفاع حصيلة الغارات على إدلب السورية إلى 6 قتلى
» عقوبات على لاعبي الزمالك بسبب الاعتداء على مصور صحفي

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • فجر

    03:50 ص

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون