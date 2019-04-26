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شاب يشنق نفسه حتى الموت لهذا السبب

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حسن علام- متابعات

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الانتحار

شنق نفسه

أقدم شاب على الانتحار بشنق نفسه في سقف غرفته، بمنطقة الزيتون، لمروره بضائقة مالية، وبسبب سوء حالته النفسية، و تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
تعود أحداث الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغا من شخص يفيد بالعثور على جثة شقيقه مشنوق داخل غرفته، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلي مكان الواقعة، وعثر على جثة "محسن ع"، في منتصف العقد الثالث من العمر.

تبين من التحريات الأولية، أن المتوفي كان يقيم في غرفة وحيدًا بمنزل عائلته وفي الفترة الأخيرة كان يعاني من ضائقة مالية وحالة نفسية سيئة، مما دفعه لشنق نفسه.

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