السبت.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بـ«أحداث قسم التبين»

تنظر محكمة النقض، غدًا السبت 27 أبريل، أولى جلسات طعن متهمين اثنين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد 10 سنوات، في قضية "أحداث قسم التبين".

يذكر أن محكمة النقض، قضت في شهر يوليو 2018، بقبول طعن 37 متهمًا آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن في القضية ذاتها، وبإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات أخرى غير التي أصدرت الحكم الأول.

يذكر أن محكمة النقض، قضت في شهر يوليو 2018، بقبول طعن 37 متهمًا آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن في القضية ذاتها، وبإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات أخرى غير التي أصدرت الحكم الأول.