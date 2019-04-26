السبت.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بـ«أحداث قسم التبين»

تنظر محكمة النقض، غدًا السبت 27 أبريل، أولى جلسات طعن متهمين اثنين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد 10 سنوات، في قضية "أحداث قسم التبين".
يذكر أن محكمة النقض، قضت في شهر يوليو 2018، بقبول طعن 37 متهمًا آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن في القضية ذاتها، وبإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات أخرى غير التي أصدرت الحكم الأول.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 8 أغسطس 2017، حكمًا بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين سيد عبد الفضيل حسين، ومسلم محمد مسلم، وأسندت النيابة للمتهمين في هذه القضية عدة اتهامات تنوعت فيما بينهم، أبرزها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون، وذلك عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس 2013.