» حريق هائل في مصنع صواريخ باليستية بروسيا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم، أن حريقًا اندلع على سطح أحد مباني مصنع "كراسماش" للمعدات بمدينة كراسنويارسك، الذي ينتج الصواريخ الباليستية العابرة للقارات "سارمات" الجديدة وصواريخ "سينيفا" الباليستية التي تنطلق من الغواصات.

وقال الوزارة في بيان، نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية : إن "سطح أحد مباني مصنع (كراسماش) تشتعل فيه النيران"، وتتواصل عمليات الإطفاء بحسب "سبوتنيك".

ونقلت الوكالة الروسية، عن مصدر في أجهزة الطوارئ بالمدينة لم تسمه إن المساحة الإجمالية التي اشتعلت فيها النيران وصلت إلى 5 آلاف متر مربع من المصنع وانهار جزء من السطح، فيما تم تصنيف الحريق على الدرجة الرابعة من ناحية صعوبة إطفائها، وهي أعلى درجة لتصنيف الحرائق في المدينة.

ونقلت سبوتينك، عن مصدر آخر قوله: إن ورش تجميع صواريخ "سارمات" وصواريخ "سينيفا" تقع على بعد نحو كيلومتر واحد من المبنى المشتعل في المصنع التابع لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، ولا يشكل احتمال انفجار تلك الصواريخ أي تهديد إذ إنها غير مزودة برءوس حربية.

وصاروخ سارمات الروسي الذي يصفه الغرب بالشيطان، يزن الصاروخ الجديد 100 طن ويعمل بالوقود السائل، وينطلق من منصة تحت الأرض، ويستطيع أن يحمل رءوسا حربية مدمرة تزن 10 أطنان إلى أي بقعة على الأرض، كما يسمح مخزون الطاقة للصاروخ بالتحليق عبر القطبين الشمالي والجنوبي.