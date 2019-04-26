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إيقاف «نيمار» 3 مباريات بدوري الأبطال

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باريس

المصريون

نيمار

دورى الابطال

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، إيقاف نيمار دا سيلفا، صانع ألعاب باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب البرازيلي، 3 مباريات في دوري الأبطال الأوروبي بداية من الموسم المقبل.

وجاء ذلك بسبب الإساءة إلى حكم مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد عبر "إنستجرام" بعد احتساب الحكم ركلة جزاء اليونايتد في الدقيقة الأخيرة التي تسببت في خروج فريقه من دور ربع النهائي من البطولة.

ومن المقرر أن يغيب نيمار 3 مباريات عن الفريق في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في نسختها الجديدة.


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