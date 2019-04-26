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تدريبات تأهيلية لـ«أحداد» في مران الزمالك

الرياضة

احداد
احداد

أمير سعد

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المصريون

الزمالك

احداد

أدى المغربى حميد أحداد،  مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق اليوم، استعدادًا لمواجهة النجم الساحلى التونسى، التى ستقام بعد غد الأحد، على استاد برج العرب، فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية، تحوم شكوك حول فرص لحاقه بالمباراة.

ويعانى أحداد من إصابة بشد فى العضلة الامامية تسببت فى غيابه عن مباراة بيراميدز الأخيرة فى الدورى الممتاز والتى انتهت بخسارة الزمالك بهدف دون رد سجله على جبر.

ومن المقرر أن يحدد جهاز الزمالك مدى إمكانية تواجد أحداد فى المباراة المقبلة أمام النجم وفقا لحالته غدا حيث سيينتظم الفريق بعد مران عصر الغد فى معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا للمباراة.


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