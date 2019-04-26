أحذر.. عادة سيئة تؤدى إلى بتر العضو الذكرى

26 أبريل 2019 - 07:23 م

أبدى الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو "هلعه" تجاه بتر أكثر من ألف عضو ذكري كل عام في البلاد، من ضمنها حالات تتعلق بإهمال النظافة الشخصية.

وقال متحدث باسم أطباء المجاري البولية والتناسلية في البرازيل لوكالة رويترز إن ذلك الرقم مبني على بيانات رسمية.

وتقول الجهات الطبية إن عمليات الاستئصال تلك ضرورية في حالات الالتهابات التي لا يمكن علاجها وحالات السرطان ومضاعفات الإصابة بفيروس HIV المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب – الإيدز.