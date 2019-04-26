الصادق المهدى: مفاجأة ستحدث في السودان قريبًا

26 أبريل 2019 - 07:03 م

توقع زعيم المعارضة السودانية الصادق المهدي أن يواجه السودان انقلابا مضادا إذا لم يتوصل المجلس العسكري والمعارضة لاتفاق بشأن تسليم السلطة للمدنيين.

وقال المهدي، وهو آخر رئيس وزراء منتخب ديمقراطيا في السودان، إن الأجنحة المتشددة في حزب المؤتمر الوطني الذي كان ينتمي له الرئيس المخلوع عمر حسن البشير قد تحاول مع حلفائها في الجيش استغلال حالة عدم اليقين للاستيلاء على السلطة.

وأضاف المهدي (83 عاما) في مقابلة مع رويترز في فيلته مترامية الأطراف المحاطة بالحدائق في العاصمة الخرطوم ”بالنسبة لهم محاولة القيام بانقلاب مضاد هو الأكثر احتمالا. يتآمرون في كل وقت“.

وتابع قائلا ”المجموعة كلها متمرسة في التآمر. عقلية التآمر متأصلة فيها“.

وأطاح البشير بالمهدي في انقلاب أبيض عام 1989. وتلقى المهدي تعليمه في جامعة أوكسفورد البريطانية.

وأطيح بالبشير، بعد أسابيع من الاحتجاجات ودعا تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات، إلى مسيرة مليونية يوم الخميس للمطالبة بحكم مدني.

وعبر المهدي، عن اعتقاده بأن المجلس العسكري سيسلم السلطة للمدنيين في حالة الخروج من المأزق الحالي.

وقال عن قادة الجيش الذين أطاحوا بالبشير يوم 11 أبريل وشكلوا مجلسا عسكريا انتقاليا ”أعتقد أن نواياهم طيبة“.

وأضاف المهدي ”أنهم غير مهتمين بتشكيل حكومة عسكرية“، الأمر الذي قال الاتحاد الأفريقي إنه سيكون غير مقبول.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي يوم الخميس ”يكون المجلس العسكري الانتقالي له السلطة السيادية فقط دون ذلك مستوى رئاسة مجلس الوزراء والحكومة المدنية وكل السلطة التنفيذية هي مدنية بالكامل“.

ويوم الأربعاء اتفقت المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي على تشكيل لجنة لحل الخلافات وسط توترات بشأن المدة اللازمة للانتقال لحكومة مدنية في السودان حيث ينتشر الفقر على نطاق واسع بسبب سوء الإدارة المالية والفساد والمحسوبية.