إيقاف بيع تذاكر مباراة الزمالك والنجم الساحلي

26 أبريل 2019 - 07:03 م

أوقف مجلس إدارة نادي الزمالك، عملية بيع تذاكر مباراة الفريق الأبيض أمام النجم الساحلي، بشكل مؤقت، بمقر النادي اليوم، بسبب انطلاق تدريب فريق الكرة، على ملعب النادي.

ومن المقرر أن يتم طرح تذاكر المباراة مجددًا، للجماهير بعد نهاية المران، في تمام السابعة مساءً.

ويلتقي الزمالك مع بطل تونس يوم الأحد المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في تمام التاسعة مساءً، بذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.



وتٌطرح غداً السبت التذاكر في الإسكندرية، بنادي الاتحاد السكندري، ونادي سموحة ، يذكر أن الأمن وافق على حضور 30 ألف مشجع لحضور المباراة.



