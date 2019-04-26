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عقوبات على لاعبي الزمالك بسبب الاعتداء على مصور صحفي

الرياضة

ازمة لاعبي الزمالك ومصور صحفي
ازمة لاعبي الزمالك ومصور صحفي

أمير سعد

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صحفي

المصريون

الزمالك

مصور صجفى

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، توقيع عقوبات مالية قاسية على ثنائي الفريق المتهم بالاعتداء على أحد المصورين الصحفيين، عقب مباراة بيراميدز الأخيرة ببطولة الدوري العام.

وقال رئيس نادي الزمالك في تصريحات تلفزيونية: "تم توقيع غرامة مالية قدرها 150 ألف جنيه على حارس ومدافع الفريق، بسبب تعديهما على المصور بعد المباراة".

وأضاف: "طبيب الفريق تم خصم شهرين من راتبه، بسبب اشتراكه في التعدي، بجانب إحالة اثنين من العمال إلى التحقيق".

وواصل: "على الرغم من أخطاء المصور وما بدر منه أكثر من مرة، لكن الزمالك نادي مبادئ وقيم ولن نتهاون في معاقبة أي مخطئ".


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