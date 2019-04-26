5 مليار دولار غرامة تهدد "فيسبوك"

تواجه الشبكة الاجتماعية "فيسبوك" غرامة من سلطات الولايات المتحدة الأمريكية تتراوح بين 3 إلى 5 مليار دولار، على خلفية الفضيحة المتعلقة بجامعة كامبريدج.

فبحسب تقرير نشر على موقع "The Straits Times "، نقلا عن ممثلين عن "فيسبوك"، فإن غرامة تصل لحوالي 5 مليار تهدد الشركة.

وكانت الشركة قد نشرت، في وقت سابق، على أن أرباحها قد انخفضت بنسبة وصلت لحوالي 51 في المئة في الربع الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ليصل مجموع الخسائر لنحو 2.43 مليار دولار وانخفض صافي الأرباح إلى 3.3 مليار دولار.

وتزامنت هذه الخسائر مع توقعات المحللين الأمريكيين الذين شملهم استطلاع، والذين أكدوا أن سبب الخسائر يرتبط بشكل مباشر بفضيحة كامبريدج، والتي استخدمت بشكل غير قانوني بيانات 87 مليون شخص في الحملات الانتخابية.

وأعلنت "فيسبوك" أن بيانات أكثر من 87 مليون شخص قد تم اختراقها ونقلها عن طريق الخطأ إلى هذه الشركة.