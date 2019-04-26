  • الجمعة 26 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر08:06 م
بحث متقدم
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ترامب يعلن الانسحاب من معاهدة "تجارة الأسلحة"

الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي السوداني

الصادق المهدى: مفاجأة ستحدث في السودان قريبًا

كلوب وصلاح

«كلوب»: «صلاح» تعرض لظلم كبير

حديقة الحيوان تستعد لاستقبال زوار «شم النسيم»

حديقة الحيوان تستعد لاستقبال زوار «شم النسيم»

حماس وفتح تتبادلان الاتهامات بشأن إفشال المصالحة

حماس" تدعو "فتح" لتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة "صفقة القرن"

الاهلى

الأهلي يعلن مفاجأة سارة لجماهيره

احتجاجات الجزائر

الجزائر.. مئات الآلاف يعودون للتظاهر طلبا لرحيل رموز النظام

انفجار سريلانكا

انفجارات جديدة في سريلانكا

خريطة جزيرة سواكن

تركيا ترد على طلب السودان إخلاء جزيرة سواكن

احتجاجات السودان

السودانيون يحتشدون أمام وزارة الدفاع لتسليم السلطة

رسميًا.. «رامي مالك» ينضم إلى أحدث أفلام «جيمس بوند»

الصفحة الأخيرة

رامي مالك
رامي مالك

خالد الشرقاوي - وكالات

أخبار متعلقة
#

«هازارد» ثالث صفقات ريال مدريد الصيفية

#

تامر أمين يكشف سرا ينشر لأول مرة عن رامي مالك

#

"رامي مالك" يزور مصر في هذا التوقيت

#

قصة المرض النفسي الذي صنع شهرة "رامي مالك"

أعلنت الشركة المنتجة لأحدث أفلام العميل السري البريطاني، "جيمس بوند"، عن انضمام الممثل الحائز على جائزة الأوسكار، من أصول مصرية، رامي مالك، إلى طاقم عمله.

وكشفت في بث حي عبر حسابات "بوند" على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، أن مالك سيجسد في أحداث الفيلم الجديد، دور الشرير.

وأقيم البث الحي، من جامايكا، حيث ولدت شخصية "جيمس بوند" في وجدان مبتكره، المؤلف البريطاني، إيان فليمنغ.

وأشارت إلى أن الفيلم سيتم تصوير مشاهده، ما بين جامايكا والنرويج والمملكة المتحدة وإيطاليا.

ويحمل الفيلم الجديد، الذي لم يتم تحديد اسمه بعد، الرقم 25 في سلسلة أفلام "جيمس بوند" الشهيرة، التي بدأ عرضها في ستينيات القرن الماضي.

ويعود الممثل البريطاني، دانييل كريج، لتجسيد دور "جيمس بوند"، في الفيلم الجديد، ليكون هذا هو خامس تقديم له للشخصية.

ومن المقرر أن يطرح فيلم "جيمس بوند 25" بدور العرض السينمائية في أبريل 2020.

ونال رامي مالك، جائزة أوسكار أفضل ممثل رئيسي لعام 2019، عن تجسيده لدور المطرب البريطاني الراحل، فريدي ميركوري، المطرب الرئيس في فريق "كوين" الغنائي، في فيلم "Bohemian Rhapsody " (الملحمة البوهيمية).


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (9)

محمود سلطان

النظام الكروي ثلاثي القطبية

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

"أمان يا للالي"

القس مكاريوس فهيم قليني

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة 60 متظاهرًا فلسطينيًا شرقي قطاع غزة
» عقوبات على لاعبي الزمالك بسبب الاعتداء على مصور صحفي
» الصحة السودانية: ضحايا الاحتجاجات 53 قتيلا و734 جريحا
» حريق قطار في العاصمة البريطانية والشرطة تخلي محطتين
» «نيمار»: لهذا السبب قررت الرحيل عن برشلونة
» مقتل 3 مدنيين إثر قصف للنظام شمال سوريا
» بالصور.. أحدث وأكبر سفينة ركاب في العالم تعبر قناة السويس
» مهاجم برشلونة الإسباني يُحذر من خطورة «صلاح»
» وفاة قيادي إخواني أثناء خطبة الجمعة بالأردن
» ارتفاع معدل البطالة في اليابان بـ2.5 بالمائة
» «ساسي» يوجه رسالة إلى لاعبي الزمالك قبل مواجهة النجم

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • فجر

    03:50 ص

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية