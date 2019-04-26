حماس" تدعو "فتح" لتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة "صفقة القرن"

دعت حركة "حماس"، اليوم الجمعة، حركة "فتح"، لتحقيق الوحدة والانخراط في العمل الوطني المشترك لمواجهة الخطة الأمريكية للتسوية السياسية في فلسطين والشرق الأوسط المعروفة باسم (صفقة القرن).

جاء ذلك في بيان صحفي، للناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، وفق وكالة أنباء "الأناضول".

وقال القانوع: " حركة فتح مدعوة لتبني الموقف الفصائلي الموحد بشأن تحقيق الوحدة الوطنية من خلال ترسيخ الشراكة مع الفصائل الفلسطينية في حكومة وحدة وطنية والانخراط في العمل الوطني المشترك لمواجهة صفقة القرن الهادفة لتصفية قضيتنا الفلسطينية".

و"صفقة القرن" هي خطة سلام تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية الكشف عنها في يونيو المقبل.

ويتردد أن تلك الخطة تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، بينها وضع مدينة القدس المحتلة وحق عودة اللاجئين.

وأشار القانوع، إلى أن مسيرات "العودة " التي تنطلق عصر اليوم،" تعكس تطلع شعبنا لإنهاء الانقسام الفلسطيني واستثمار وحدته الميدانية ومسيراته الشعبية وتضحياته الجسام في موقف سياسي موحد لمواجهة التحديات الراهنة".

ومنذ مارس 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة، قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف؛ ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.