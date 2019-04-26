  • الجمعة 26 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر08:04 م
بحث متقدم
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ترامب يعلن الانسحاب من معاهدة "تجارة الأسلحة"

الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي السوداني

الصادق المهدى: مفاجأة ستحدث في السودان قريبًا

كلوب وصلاح

«كلوب»: «صلاح» تعرض لظلم كبير

حديقة الحيوان تستعد لاستقبال زوار «شم النسيم»

حديقة الحيوان تستعد لاستقبال زوار «شم النسيم»

حماس وفتح تتبادلان الاتهامات بشأن إفشال المصالحة

حماس" تدعو "فتح" لتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة "صفقة القرن"

الاهلى

الأهلي يعلن مفاجأة سارة لجماهيره

احتجاجات الجزائر

الجزائر.. مئات الآلاف يعودون للتظاهر طلبا لرحيل رموز النظام

انفجار سريلانكا

انفجارات جديدة في سريلانكا

خريطة جزيرة سواكن

تركيا ترد على طلب السودان إخلاء جزيرة سواكن

احتجاجات السودان

السودانيون يحتشدون أمام وزارة الدفاع لتسليم السلطة

الصحة السودانية: ضحايا الاحتجاجات 53 قتيلا و734 جريحا

عرب وعالم

احتجاجات السودان
احتجاجات السودان

خالد الشرقاوي - وكالات

أخبار متعلقة
#

السودان يعلن آخر حصيلة رسمية لقتلى وإصابات التظاهرات

#

ارتفاع ضحايا اشتباكات ليبيا إلى 147 قتيلًا

#

ارتفاع ضحايا معركة طرابلس: 25 قتيلا و80 جريحا

#

رسميًا.. إعلان حصيلة قتلى الاحتجاجات بالسودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية أن عدد ضحايا الاحتجاجات في العاصمة الخرطوم وبقية الولايات بلغ 53 قتيلا و734 جريحا منذ ديسمبر الماضي وحتى أبريل الجاري.

أعلن ذلك المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم بابكر محمد علي، خلال اجتماع تنسيقي عقدته بالخرطوم، الخميس، وزارات الصحة بالولايات حول الأحداث الصحية الطارئة بالبلاد المصاحبة للاحتجاجات والاعتصامات، وفق وكالة أنباء "الأناضول".

وأوضح "علي" أن البرادات في المستشفيات استقبلت 40 قتيلا، فيما حدثت 13 حالة وفاة أخرى أثناء تلقي العلاج.

وأضاف أن 734 متظاهرا أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، حسب نشرت وسائل إعلام محلية، الجمعة.

يأتي ذلك بينما ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير نشرته في 18 أبريل الجاري، أن مراقبين سودانيين على الأرض يقدرون أن أكثر من 100 متظاهر قُتلوا خلال الاحتجاحات.

وفي 11 أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، على وقع مظاهرات شعبية متواصلة احتجاجا على تدني الأوضاع الاقتصادية والغلاء منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبينما شكل قادة الجيش مجلس انتقاليا من 10 عسكريين - رئيس ونائب و8 أعضاء - لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى طارحا على القوى السياسية إمكانية ضم مدنيين له، مع الاحتفاظ بالحصة الغالبة، تدفع الأخيرة باتجاه ما تسميه مجلسا مدنيا رئاسيا تكون فيه الغلبة للمدنيين، ويضم بعض العسكريين.

ومنذ 6 أبريل الجاري، يعتصم آلاف المحتجين، أمام مقر قيادة الجيش، للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وتفكيك مؤسسات النظام السابق، وعلى رأسها جهاز الأمن والمخابرات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (9)

محمود سلطان

النظام الكروي ثلاثي القطبية

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

"أمان يا للالي"

القس مكاريوس فهيم قليني

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة 60 متظاهرًا فلسطينيًا شرقي قطاع غزة
» عقوبات على لاعبي الزمالك بسبب الاعتداء على مصور صحفي
» الصحة السودانية: ضحايا الاحتجاجات 53 قتيلا و734 جريحا
» حريق قطار في العاصمة البريطانية والشرطة تخلي محطتين
» «نيمار»: لهذا السبب قررت الرحيل عن برشلونة
» مقتل 3 مدنيين إثر قصف للنظام شمال سوريا
» بالصور.. أحدث وأكبر سفينة ركاب في العالم تعبر قناة السويس
» مهاجم برشلونة الإسباني يُحذر من خطورة «صلاح»
» وفاة قيادي إخواني أثناء خطبة الجمعة بالأردن
» ارتفاع معدل البطالة في اليابان بـ2.5 بالمائة
» «ساسي» يوجه رسالة إلى لاعبي الزمالك قبل مواجهة النجم

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • عشاء

    08:05 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية