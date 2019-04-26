الأهلي يعلن مفاجأة سارة لجماهيره

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طلائع الجيش

أعلن الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، جاهزية وليد سليمان للظهور أمام طلائع الجيش الأربعاء المقبل، بعد التعافي من إصابة بشكل كامل.

وأوضح الأهلي عبر موقعه اليوم الجمعة: "أنهى سليمان الفحوص الطبية والعلاج الطبيعي في ألمانيا وأصبح جاهزاً بنسبة 100% للمشاركة في المباريات القادمة بعد انتظامه في التدريبات الجماعية أخيراً وذلك وفقاً لرؤية الجهاز الفني".

وغاب سليمان (34 عاماً) عن الملاعب بعد إصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبة وتمزق في الغضروف خلال مباراة ضد شبيبة الساورة الجزائري في يناير (كانون الثاني) الماضي.

كما أعلن الجهاز الطبي جاهزية الحارس شريف إكرامي للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد التعافي من إصابة بتمزق عضلي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري برصيد 61 نقطة بفارق نقطتين خلف بيراميدز المتصدر، الذي لعب مباراتين أكثر، ومتقدماً بنقطة واحدة على الزمالك.


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