» مقتل 3 مدنيين إثر قصف للنظام شمال سوريا

قتل 3 مدنيين وجرح 9 آخرون، الجمعة، جراء قصف جوي ومدفعي وصاروخي على أحياء سكنية تقع ضمن منطقة "خفض التصعيد" شمالي سوريا.

ووفق وكالة أنباء الأناضول، واصلت قوات النظام وحلفائها استهداف منطقة خفض التصعيد تزامنا مع الجولة 12 من مباحثات أستانة في العاصمة الكازاخية "نور سلطان".

وأفادت مصادر في الدفاع المدني السوري، لوكالة الأناضول، بأن 3 مدنيين قتلوا وجرح 8 آخرون في قصف جوي استهدف قريتي "كفر عويد" في ريف إدلب، و"تل حواش" في ريف حماه.

بينما أوضح "مرصد تتبع الطيران" التابع للمعارضة، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الطائرات التي قصفت المنطقة روسية، وانطلقت من قاعدة حميميم الجوية في ريف اللاذقية (غرب).

في سياق متصل، استهدفت قوات النظام والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران عبر قصف مدفعي وصاروخي قريتي "لحايا" و"البويضة" بريف حماه وقرية "بينين" ومخيمها بريف إدلب.

وحسب مصادر الدفاع المدني، تسبب القصف في إصابة مدني واحد على الأقل.

وتشكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي وجزءا صغيرا من ريف اللاذقية الشمالي منطقة "خفض تصعيد"، بموجب اتفاق أبرم في سبتمبر 2017، بين تركيا وروسيا وإيران، في العاصمة الكازخية نور سلطان (أستانة سابقا).

وفي سبتمبر 2018، أبرمت تركيا وروسيا اتفاق "سوتشي" من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في منطقة "خفض التصعيد" تلك، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر خلال نفس العام.

لكن قوات النظام السوري والمجموعات الإرهابية الموالية لإيران واصلت انتهاكاتها للاتفاقات؛ حيث صعدت، منذ مطلع 2019، هجماتها على المنطقة. وخلال مارس الماضي فقط، قتل 135 مدنيا، وأصيب العشرات جراء تلك الهجمات، حسب مصادر الدفاع المدني.