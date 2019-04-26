  • الجمعة 26 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر08:06 م
بحث متقدم
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ترامب يعلن الانسحاب من معاهدة "تجارة الأسلحة"

الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي السوداني

الصادق المهدى: مفاجأة ستحدث في السودان قريبًا

كلوب وصلاح

«كلوب»: «صلاح» تعرض لظلم كبير

حديقة الحيوان تستعد لاستقبال زوار «شم النسيم»

حديقة الحيوان تستعد لاستقبال زوار «شم النسيم»

حماس وفتح تتبادلان الاتهامات بشأن إفشال المصالحة

حماس" تدعو "فتح" لتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة "صفقة القرن"

الاهلى

الأهلي يعلن مفاجأة سارة لجماهيره

احتجاجات الجزائر

الجزائر.. مئات الآلاف يعودون للتظاهر طلبا لرحيل رموز النظام

انفجار سريلانكا

انفجارات جديدة في سريلانكا

خريطة جزيرة سواكن

تركيا ترد على طلب السودان إخلاء جزيرة سواكن

احتجاجات السودان

السودانيون يحتشدون أمام وزارة الدفاع لتسليم السلطة

«نيمار»: لهذا السبب قررت الرحيل عن برشلونة

الرياضة

نيمار
نيمار

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

شاهد.. عالمة سعودية: لهذا السبب أخلع الحجاب بأمريكا

#

«كوتينيو» يدرس الرحيل عن برشلونة

#

"برشلونة" يكشف عن رسالة مهينة لـ"نيمار"

#

«كوتينيو» يبلغ «ميسي» برغبته في الرحيل عن برشلونة

برشلونة

باريس

المصريون

نيمار

كشف نيمار دا سيلفا، صانع ألعاب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب البرازيلي، سبب رحيله عن نادي برشلونة الإسباني في الموسم قبل الماضي والانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال نيمار في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "غادرت البارسا لأنني أردت تحديا جديدا، الفوز والعثور على شيء جديد، إيجاد صعوبات جديدة، البارسا هو النادي الذي أبهرني دائما، وما زلت أحب البارسا وزملائي هناك أيضا، لكن في ذلك الوقت أردت أن أجرب شيئا جديدا، لهذا قررت الرحيل".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (9)

محمود سلطان

النظام الكروي ثلاثي القطبية

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

"أمان يا للالي"

القس مكاريوس فهيم قليني

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة 60 متظاهرًا فلسطينيًا شرقي قطاع غزة
» عقوبات على لاعبي الزمالك بسبب الاعتداء على مصور صحفي
» الصحة السودانية: ضحايا الاحتجاجات 53 قتيلا و734 جريحا
» حريق قطار في العاصمة البريطانية والشرطة تخلي محطتين
» «نيمار»: لهذا السبب قررت الرحيل عن برشلونة
» مقتل 3 مدنيين إثر قصف للنظام شمال سوريا
» بالصور.. أحدث وأكبر سفينة ركاب في العالم تعبر قناة السويس
» مهاجم برشلونة الإسباني يُحذر من خطورة «صلاح»
» وفاة قيادي إخواني أثناء خطبة الجمعة بالأردن
» ارتفاع معدل البطالة في اليابان بـ2.5 بالمائة
» «ساسي» يوجه رسالة إلى لاعبي الزمالك قبل مواجهة النجم

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • فجر

    03:50 ص

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية