» «نيمار»: لهذا السبب قررت الرحيل عن برشلونة

26 أبريل 2019 - 06:12 م

كشف نيمار دا سيلفا، صانع ألعاب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب البرازيلي، سبب رحيله عن نادي برشلونة الإسباني في الموسم قبل الماضي والانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال نيمار في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "غادرت البارسا لأنني أردت تحديا جديدا، الفوز والعثور على شيء جديد، إيجاد صعوبات جديدة، البارسا هو النادي الذي أبهرني دائما، وما زلت أحب البارسا وزملائي هناك أيضا، لكن في ذلك الوقت أردت أن أجرب شيئا جديدا، لهذا قررت الرحيل".