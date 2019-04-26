» مهاجم برشلونة الإسباني يُحذر من خطورة «صلاح»

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برشلونة

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

حذر الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة الإسباني، من خطورة مهاجمي ليفربول الإنجليزي والذي يضم محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو.

وقال لويس سواريز في تصريحات لصحيفة "الجارديان" البريطانية، "الثلاثي الهجومي سريعون جدًا، جيدين فنيًّا، يمتلكون قدرات فنية وتهديفية فائقة، قادرون على صناعة الفارق مع ليفربول".

أضاف مهاجم برشلونة "محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو من نوعية اللاعبين الذين تحب اللعب معهم، هم بالمستوى الذي تتوقعه لنادي مثل ليفربول الذي يطمح للفوز ببطولتي الدوري الانجليزي ودوري ابطال اوروبا، في ليفربول الآن هم يعرفون أيضًا كيفية التعامل مع المباريات، ربما فريق 2013/14 لم يتمكن من التعامل مع المباريات بشكل جيد".

وسجل محمد صلاح هدفاً وصنع آخر فى فوز ليفربول على بورتو البرتغالى بنتيجة 4 – 1 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "الدراجاو" فى "إياب" ربع نهائى دورى ابطال اوروبا، ليتفوق "الريدز" فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 6 – 1.

وضرب ليفربول موعداً مع برشلونة الإسبانى فى نصف نهائى دوري ابطال اوروبا، وتقام مباراة الذهاب فى الأول من مايو المقبل على ملعب "كامب نو"، بينما يحتضن ملعب "أنفيلد" مباراة الإياب المحدد لها السابع من الشهر ذاته.

وستشهد مواجهة ليفربول وبرشلونة العديد من المفارقات، أبرزها عودة الثنائى لويس سواريز وفيليب كوتينيو إلى ملعب "أنفيلد"، بعدما سبق وارتدى ثنائى برشلونة، قميص ليفربول، بجانب المواجهة الثنائية التي تجمع بين ليونيل ميسي ومحمد صلاح صاحبى المركزين الخامس والسادس فى ترتيب أفضل لاعبى العالم لعام 2018 من جانب من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

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