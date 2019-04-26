انفجارات جديدة في سريلانكا

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أفادت صحيفة "نيوز فرست" السريلانكية، عن مصدر في الجيش، بوقوع ثلاثة انفجارات جديدة شرقي البلاد، وذلك بعد أن قال متحدث باسم الجيش السريلانكي، اليوم الجمعة، إن تبادلا لإطلاق النار اندلع بين قوات الأمن ومجموعة من الرجال شرقي البلاد خلال عملية تفتيش تتعلق بهجمات يوم عيد القيامة.

وأضاف المتحدث أن المداهمة جرت في بلدة أمبارا سينتاماروتو، بحسب ما نشرته "رويترز".

وذكر المتحدث أن انفجارا وقع في المنطقة وعندما ذهب الجنود للتحقق تعرضوا لإطلاق نار. ولم تتوفر حتى الآن تفاصيل بشأن سقوط قتلى أو مصابين.

ومنذ التفجيرات الانتحارية التي استهدفت كنائس وفنادق وقتل فيها أكثر من 350 شخصا، تنفذ الشرطة مداهمات في أنحاء البلاد بحثا عن مزيد من التفاصيل عن الجناة وداعميهم.

واستهدفت سلسلة الهجمات كنيستين و4 فنادق في العاصمة كولومبو ومناطق واقعة حولها، وكنيسة ثالثة في الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، وأدت إلى مقتل 310 أشخاص حتى صباح الثلاثاء.

وقال وزير الدفاع السريلانكي، في وقت سابق، إن "التحقيقات تظهر أن التفجيرات التي ضربت البلاد، جاءت ردا على هجوم المسجدين في نيوزيلندا الشهر الماضي"، مؤكدا أن الشرطة ألقت القبض على 40 مشتبها بهم، بينهم سائق سيارة يزعم أن الانتحاريين استخدموها، ومالك منزل أقام فيه بعضهم.


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