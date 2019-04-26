» «ساسي» يوجه رسالة إلى لاعبي الزمالك قبل مواجهة النجم

26 أبريل 2019 - 05:54 م

حفز فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك والمنتخب التونسي، زملائه بالفريق قبل مواجهة النجم الساحلي، المقرر لها بعد غد الأحد، في نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وكان ساسي، أجرى عملية جراحية بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته أمام حسنية أغادير المغربى، في المباراة التي جمعتهما على إستاد الجيش بالسويس، في إياب ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية والتي فاز فيها الأبيض بهدف دون رد.

وكشف مصدر داخل الزمالك، أن ساسي طلب من اللاعبين، تقديم عرض مميز وتحقيق فوز كبير، مؤكدًا أن الأبيض أقوى الفرق العربية حاليًا، وقادر على الفوز أمام أي فريق، مطالبا بنسيان مباريات الدوري الممتاز.

وكان الفريق الأبيض تلقى الخسارة من بيراميدز، خلال المباراة التي أقيمت بينهما يوم الثلاثاء الماضي، والمؤجلة من الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك فقد صدارة ترتيب مسابقة الدوري لصالح بيراميدز، ليتراجع إلى المركز الثالث برصيد 60 نقطة، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 63 نقطة والأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 61 نقطة.