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رئيس مجلس النواب يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

الحياة السياسية

الدكتور علي عبدالعال
الدكتور علي عبدالعال

حسن علام- متابعات

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الدكتور علي عبد العال

البابا تواضروس الثاني

بعث الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة، لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وجاء في رسالة التهنئة:

"صاحب الغبطة والقداسة/ البابا تواضروس الثاني

بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

تحية إعزاز وتقدير لقيمتكم وقامتكم النبيلة.. وبعد،

يطيب لنا أن نتقدم لقداستكم ولجميع الأخوة المسيحيين، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، بأصدق التهانى مقرونة بأجمل الأمنيات الطيبة بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعين الله، عز وجل، أن يعم الخير والنماء ربوع مصرنا الحبيبة، وأن يرفُل شعبها في ثياب العزة والمنعة والأمن والأمان.

لقد عرفناك قداسة البابا مثالا يحتذى في الوطنية، ومواقفكم المساندة للوطن ضد دعاوى الفتنة التي تريد النيل من تماسك وتشابك النسيج الوطني التي تزيده الشدائد والمحن تماسكا وتلاحما، فما بين عنصري الأمة كثير ومتين، وأكبر من الحصر، وَأَجَلّ عن الوصف".


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