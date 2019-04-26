أكبر سفينة ركاب تعبر السويس.. ماذا دفعت؟

26 أبريل 2019 - 05:47 م

شهدت حركة الملاحة في قناة السويس، اليوم الجمعة، عبور أحدث وأكبر سفينة ركاب في العالم SPECTRUM OF THE SEAS (طيف البحار) وسددت رسوم عبور قدرها 964 ألف دولار.

وأناب الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة، نائبه، الفريق أسامة ربيع، لاستقبال السفينة، والاطمئنان على عبورها بأمان كامل للقناة.

وأكد مميش، أن الأرقام القياسية غير المسبوقة التي تسجلها حركة الملاحة في القناة، فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة، تعطي دلالة واضحة على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة، التي تحققت، بالدعم الكامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووقوف الشعب المصري البطل كله خلف هذ المشروع العملاق، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المُقدمة، وتلبية متطلبات العملاء من ملاك ومشغلي السفن ذات الغواطس الكبيرة التي تحقق وفراً اقتصادياً من خلال اقتصاديات الحجم.

وبدأت السفينة رحلتها من ميناء بريمرهافن بألمانيا، في 10 أبريل متجهة جنوبا في رحلة ممتدة عبر العديد من الموانئ الأوروبية بالبحر المتوسط، ثم عبورها لقناة السويس متجهة جنوبا في رحلة عبر الموانئ الآسيوية، لتصل ميناءها الأخير، في شنجهاي بالصين، بتارخ أول يونيو المقبل.