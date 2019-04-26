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10 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات سكنية وتنموية بحدائق أكتوبر

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أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

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الاستثمارات

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

الدكتور عاصم الجزار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن إجمالي الاستثمارات بمدينة حدائق أكتوبر، تبلغ 10 مليارات جنيه، لتنفيذ مشروعات سكنية وتنموية وخدمية على مساحة 40 ألف فدان.

وقال الجزار: "جارٍ تنفيذ 10440 وحدة (435 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، وبلغت نسبة الإنجاز 74 %، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 6960 وحدة (290 عمارة) بمشروع "دار مصر"، حيث بلغت نسبة التنفيذ 96 %، ويوجد 116 عمارة جاهزة للتسليم".

وتابع «كما أنه تم جارٍ تنفيذ 56232 وحدة سكنية (2343 عمارة) بمشروع "الإسكان الاجتماعي"، وتم تسليم عدد كبير من الوحدات لمستحقيها، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ وتسليم باقي الوحدات بنهاية العام الحالي 2019"، موضحًا أن ممثلي البنك الدولي، أشادوا بما يتم تحقيقه من إنجاز في وقت قياسي، وذلك عند زيارتهم مؤخرًا لمواقع الإسكان الاجتماعي بالمدينة.

وأضاف المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر: "تم تشغيل محطة محولات حدائق أكتوبر بقدرة 120 ميجا وات، بعد أن كانت تعمل في السابق بقدرة 20 ميجا وات، مما يوفر الطاقة الكهربائية اللازمة للتوسعات العمرانية المخططة بالمدينة"، مشيرًا إلى أنه جارٍ دراسة تنفيذ حديقة مركزية عامة بالمدينة، وجارٍ تطوير ورفع كفاءة محور زويل ومحور النايل سات.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على تنفيذ مستشفى مجدي يعقوب بمدينة حدائق أكتوبر، كما تم توقيع بروتوكولي شراكة مع اثنين من كبار المستثمرين لتنفيذ مشروعات استثمارية بالمدينة، وجارٍ توقيع البروتوكول الثالث.


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