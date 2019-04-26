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ارتفاع معدل البطالة في اليابان بـ2.5 بالمائة

عرب وعالم

اليابان
اليابان

خالد الشرقاوي - وكالات

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كشفت بيانات رسمية، الجمعة، عن ارتفاع معدل البطالة في اليابان بنحو 2.5 بالمائة في مارس 2019، مقابل 2.3 بالمائة في الشهر السابق له.

وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات باليابان، في بيان صادر اليوم، إن عدد العاطلين عن العمل ارتفع بنحو 140 ألف شخص خلال الشهر الماضي إلى 1.74 مليون شخص، وفق وكالة أنباء "الأناضول".

وأضافت أن نمو معدل البطالة يعكس ارتفاع عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم بحثا عن وظائف أفضل وسط بيئة عمل قوية.

وسجل معدل البطالة في اليابان خلال العام المالي 2017-2018، 2.4 بالمائة مقابل 2.7 بالمائة في العام المالي السابق له.

ويبدأ العام المالي في اليابان في مطلع أبريل حتى نهاية مارس من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وفي مطلع الشهري الجاري، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو اقتصاد اليابان إلى 1 بالمائة في 2019 مقابل 1.1 بالمائة في توقعات سابقة.


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