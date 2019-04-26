«ميدو» يساند محمد صلاح: «ضحية نجاحه»

26 أبريل 2019 - 05:25 م

قال أحمد حسام ميدو، مهاجم توتنهام السابق، أن النجم محمد صلاح ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، ضحية نجاحه الشخصي الذي حققه في الموسم الماضي.

وأضاف «ميدو» لشبكة «سي إن إن» الأمريكية اليوم الجمعة: «صلاح قدم موسما عظيما وأرى أنه ضحية نجاحه الشخصي الموسم الماضي، والجمهور ينظر لصلاح ويقارن ما حققه الموسم الجاري بالموسم الماضي ولكنني أرى إنه واحد من أفضل اللاعبين حاليا في الموسم الحالي».

وأضاف ميدو:« لقد تفاجئت بعدم وجود صلاح في اختيارات فريق العام نعم ساديو ماني يستحق وكذلك رحيم سترلينج لكنني أعتقد أن صلاح استحق التواجد أيضا، أجويرو يستحق التواجد ولكن كما قلت لو الاختيار بيدي كنت لأضع صلاح ضمن فريق العام».

وسجل صلاح 19 هدفا في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي وصنع 10 آخرين في 35 مباراة شارك فيهم، وفي الموسم الماضي خلال 36 مباراة شارك فيهم سجل الملك المصري 32 هدفا وصنع 11 آخرين.