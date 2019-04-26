» الزمالك يطلب تأجيل مباراة الإنتاج الحربي

26 أبريل 2019 - 04:59 م

طالب رئيس نادي الزمالك، تأجيل مباراة الفريق الأبيض أمام الإنتاج الحربي في بطولة الدوري العام، المقرر لها، يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف رئيس نادي الزمالك: «طلبنا من اتحاد الكرة تأجيل مواجهة الإنتاج الحربي، نظراً لضغط المباريات الذي يعاني منه الفريق، وخوض مواجهة العودة، أمام النجم الساحلي في نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية».

وأكمل: «أعلم مدى اهتمام اتحاد الكرة بتأجيل المباراة، خاصة أن الزمالك الفريق الوحيد الذي يمثل مصر في البطولات الإفريقية حالياً».