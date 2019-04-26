إصابة عشرات الفلسطينيين خلال تفريق مسيرة برام الله

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إصابات خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي قرب رام الله
إصابات خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي قرب رام الله

خالد الشرقاوي - وكالات

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أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بلعين الأسبوعية السلمية «غرب رم الله»، التي انطلقت عقب صلاة الجمعة، من وسط القرية وصولا إلى بوابة جدار الفصل العنصري الجديد في منطقة أبوليمون.

وذكرت مصادر بالقرية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت، ووابلا من الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، ولاحقوهم بين حقول الزيتون ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق الشديد

وشارك في المسيرة التي دعت اليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، أهالي القرية، ونشطاء سلام إسرائيليين، ومتضامنين أجانب، وفاء للقدس والمقدسات، ودعما للرئيس محمود عباس في مواجهة صفقة القرن.

ورفع المشاركون في المسيرة العلم الفلسطيني، وجابوا شوارع القرية، مرددين الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية، ومقاومة الاحتلال، وإطلاق سراح جميع الأسرى، والحرية لفلسطين، وعودة جميع اللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها.


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