"والى" تفاجئ أصحاب المعاشات بمناسبة رمضان

26 أبريل 2019 - 04:40 م

أعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مفاجأة لأصحاب المعاشات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وكلفت "والى"، بصرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر مايو 2019، الأربعاء المقبل، الموافق الأول من مايو، بدلاً من يوم 10 من نفس الشهر، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ومن المقرر أن يتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي، على أن يتم صرف المعاشات من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، وكذلك مكاتب البريد أو من خلال البنوك في أول يوم عمل 2 مايو.

وأضافت "والي"، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة للمواطنين لصرف مستحقاتهم، مؤكدة عدم انصراف العاملين يوم 2 مايو حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين.

وأشارت إلى أن أصحاب المعاشات لهم أولوية لدى الوزارة، وأن تسهيل الخدمات المقدمة لهم على قمة أولوياتها، حيث تقوم الوزارة شهريا بصرف ما يقرب من 13 مليار جنيه إلى 7.9 مليون قائم بالصرف.