فتاة لبنانية تكشف مفاجأة عن ولي العهد السعودي

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الفساد

لبنان

ولى العهد

بن سلمان

فتاة لبنانية

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات  فتاة لبنانية، على خلفية مداخلة لها في برنامج "صار الوقت" على قناة الـ"MTV ".

وكانت الفتاة قد قالت في مداخلتها: "أنا اليوم أريد أن أقول باسم الشعب اللبناني، الأكثرية، أنتم عم بتشربونا كأس السم البطيء، إحنا بأخطر مرحلة عم بتمر على لبنان عم يعملوا الطبقة السياسية بأفضل حل للدفاع هو الهجوم يعني حتى الصحفيين بطل عندهم مجال يعملوا سكوب صحفي لأنه ما شاء الله صاروا بيتسابقوا مين بده يفتح ملفات".

وأضافت: "نحن كشعب بطل عنا شيء نقوله أنا بتمنى بس يكون عندنا زعيم بلبنان، وما حد ياخذها بطريقة هيك، بتمنى يكون عندنا محمد بن سلمان يحطهم بمطرح: حطوا المصاري إلي جبتوهم وخلصونا والله معكم، طالما إنتوا كلكم ضد الفساد أي خلص جيبو".

وأوضحت الفتاة: "عندنا اينشتاينات في لبنان بيركب دفاع وداخلية وخارجية وكهرباء وبيفهم بكل شيء وبيروحوا من برا بيجيبوا هالمصاري، مؤتمر يا أخي خدوكم عندكم عباقرة، مع احتراماتنا ليكم إحنا شو بدنا نعمل إذا إنتم عم تشكوا إحنا شو بنعمل إحنا بدنا نقلكم شو الحل يعني الشعب اللبناني اكتفى يسمع إنه في فساد في فساد".

يذكر أن الكاتب الصحفي الكويتي أحمد الجار الله كان قد أكد أن الفساد في دولة لبنان لن يقضى عليه إلا بنفس الطريقة التى قضى فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان،على الفساد السعودي

وكتب الجار الله على حسابه في تويتر: "في أحد البرامج الحوارية اللبنانية تكلم أحد المتحاورين ردا علي علاج الفساد والرشوة في لبنان،  فقال العلاج: "هو أن يحكم لبنان الأمير محمد بن سلمان لمدة ويكون معه فندق الرتزكارلتون هنا، ومؤكد سيتم القضاء على الفساد".



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