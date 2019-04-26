حدائق القاهرة جاهزة لاستقبال الزوار بأعياد شم النسيم

26 أبريل 2019 - 02:31 م

وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تعليمات بتجهيز وإعداد حدائق المحافظة المختلفة لاستقبال مواطني القاهرة وزائريها من المحافظات المختلفة بمناسبة عيد شم النسيم، ورفع كفائتها والتأكد من صلاحية ألعاب الأطفال وتوفير جميع احتياجاتها.

وقال عبد العال فى بيان له ، انه يجب الاهتمام بالتوسع في نشر الخضرة بالعاصمة من خلال العمل على زيادة المسطحات الخضراء وإنشاء حدائق جديدة وزراعة الأشجار على جانبي المحاور والشوارع الرئيسية وبالجزر الوسطى، ما يساهم في الارتقاء بشكل العاصمة.

واضاف أن أمن المواطن القاهري يجب أن يكون في المرتبة الأولى، موجها بضرور تفتيش الحقائب قبل دخول الحدائق حفاظا على أرواح المواطنين والتنسيق مع جميع أقسام الشرطة لدعم الحدائق بقوات من الشرطة خلال أيام الاحتفالات، حفاظا على الأمن والانضباط مع توزيع أكياس بلاستيك للمواطنين لإلقاء القمامة بها حفاظا على نظافة الحدائق.

وقال اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة، أنه تم العمل منذ فترة على إعداد 30 حديقة بإجمالي 840 فدانا وتجهيزها بالكامل لاستقبال الزوار اعتباراً من الثامنة صباحاً حتى الحادية عشر مساء، مع إعداد الآلاف من أكياس القمامة لتوزيعهم على الزائرين بالحدائق لاستخدامها في جمع مخلفاتهم، وعمل صيانة كاملة لجميع دورات المياه بالحدائق، والتنسيق مع مرفق الإسعاف بتواجد سيارات إسعاف داخل الحدائق الكبرى وبالقرب منها لمواجهة أي طارئ، علاوة على التنسيق مع الأمن العام وشرطة المرافق بالتواجد حفاظاً على الأمن والانضباط وصيانه أعمدة الإنارة ودورات المياه.

وأشار إلى أن الحديقة الدولية استعدت بشكل خاص لاستقبال الزائرين خلال شم النسيم، بإضافة 20 دورة مياه داخل الحديقة لخدمة روادها، كذلك رفع كفاءة وتطوير أجنحة الحديقة بالكامل، خاصة الأماكن التي قامت السفارات بأعمال التطوير بمعرفتهم ،كما سيتم تقديم عروض فنية من خلال فرق الفنون الشعبية والساحر والسيرك على خشبة المسرح الفرعوني الجديد، الذي أنشئ مؤخرا.