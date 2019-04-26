» "التضامن" تعلن موعد صرف معاشات مايو

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متابعات- حنان حمدتو

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غادة والى

وزارة التضامن

قررت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر مايو 2019، يوم الأربعاء القادم الموافق الأول من مايو بدلًا من 10 من نفس الشهر وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان، وأضافت أنه سيتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلى.

ولفتت فى بيان للوزارة ،  إلى أنه يتم صرف المعاشات من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها وكذلك مكاتب البريد أو من خلال البنوك في أول يوم عمل "2 مايو".

واضافت أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة للمواطنين لصرف مستحقاتهم، مؤكدة عدم انصراف العاملين يوم 2 مايو حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين.

وأشارت إلى أن أصحاب المعاشات لهم أولوية لدى الوزارة، وأضافت أن تسهيل الخدمات المقدمة لهم على قمة أولوياتها حيث تقوم الوزارة  شهريا بصرف ما يقرب من 13 مليار جنيه إلى 7.9 مليون قائم بالصرف.


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