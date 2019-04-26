طريقة جديدة لعلاج بكتريا القولون الممرضة للإنسان

نجح باحثون من جامعة أوساكا Osaka باليابان في إستخدام العلاج بالفاج للقضاء علي بكتريا القولون E. coli الممرضة والتي تهاجم خلايا الأمعاء الطلائية حيث تفرز سموماً داخلية enterotoxigenic والتي تسمي إختصاراً ETEC ، نشرت نتائج تلك الدراسة في دورية "بناس (PNAS) Proceeding of the National Academy of Sciences يوليو 2018.

يعتبر توكسين ETEC هو السبب الرئيسي لحالات الإسهال التي تصيب الأشخاص الذين يذهبون في رحلات سياحة خارج بلادهم أو أغلب حالات الإسهال في البلدان النامية والتي يكثر فيها التلوث في مياة الشرب وكذلك الطعام الملوث ببكتريا القولون. وفقاً للإحصائيات التي تنشرها سنوياً منظمة الصحة العالمية WHO والتي أكدت فيها مسئولية توكسين ETEC عن أكثر من 300 ألف-500 ألف حالة وفاة سنوياً علي مستوي العالم، بما يمثل ذلك مشكلة كبيرة تهدد الصحة العامة.

يعتبر توكسين ETEC هو السبب الرئيسي لحالات الإسهال التي تصيب الأشخاص الذين يذهبون في رحلات سياحة خارج بلادهم أو أغلب حالات الإسهال في البلدان النامية والتي يكثر فيها التلوث في مياة الشرب وكذلك الطعام الملوث ببكتريا القولون. وفقاً للإحصائيات التي تنشرها سنوياً منظمة الصحة العالمية WHO والتي أكدت فيها مسئولية توكسين ETEC عن أكثر من 300 ألف-500 ألف حالة وفاة سنوياً علي مستوي العالم، بما يمثل ذلك مشكلة كبيرة تهدد الصحة العامة.