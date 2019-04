طريقة جديدة لعلاج بكتريا القولون الممرضة للإنسان

26 أبريل 2019 - 02:04 م

نجح باحثون من جامعة أوساكا Osaka باليابان في إستخدام العلاج بالفاج للقضاء علي بكتريا القولون E. coli الممرضة والتي تهاجم خلايا الأمعاء الطلائية حيث تفرز سموماً داخلية enterotoxigenic والتي تسمي إختصاراً ETEC ، نشرت نتائج تلك الدراسة في دورية "بناس (PNAS) Proceeding of the National Academy of Sciences يوليو 2018.

يعتبر توكسين ETEC هو السبب الرئيسي لحالات الإسهال التي تصيب الأشخاص الذين يذهبون في رحلات سياحة خارج بلادهم أو أغلب حالات الإسهال في البلدان النامية والتي يكثر فيها التلوث في مياة الشرب وكذلك الطعام الملوث ببكتريا القولون. وفقاً للإحصائيات التي تنشرها سنوياً منظمة الصحة العالمية WHO والتي أكدت فيها مسئولية توكسين ETEC عن أكثر من 300 ألف-500 ألف حالة وفاة سنوياً علي مستوي العالم، بما يمثل ذلك مشكلة كبيرة تهدد الصحة العامة.



لم ينجح العلماء حتي الآن في إنتاج لقاحات ضد السم الذي تفرزه بكتريا القولون "توكسين ETEC" لكن تقتصر العلاجات الحالية فقط علي إستخدام المضادات الحيوية، بالإضافة إلي بعض الأدوية الكيميائية الاخري لتدعيم عمل وفعالية المضادات الحيوية، لكن هذا العلاج يدعم ظهور سلالات من بكتريا القولون. ونظراً لوجود الزوائد الخيطية والتي تشبه الأسواط القصيرة والموجودة علي سطح خلية بكتريا القولون وتسمي iv pilus والتي تقوم بدور أساسي في إرتباط البكتريا-إلتصاق-بالخلايا الطلائية في الأمعاء، لذا وكما أوضح فريق البحث أن بكتريا القولون إيشيريشيا تفرز بروتينات لإستخدامها بالإضافة لزوائد iv pili كي تتمركز والإرتباط بقوة بالخلايا الطلائية. لذلك فإن حقن المرضي بأجسام مضادة لبروتينات البكتريا تلك توقف عملية الإصابة من بدايتها، هذا ما اوضحه التصوير بالأسعة السينية X-ray Crystallography والذي أكد علي إرتباط البروتين الموجود بأعلي زوائد iv pili يتفاعل مع البروتين الذي تفرزه بكتريا القولون الموجودة بالأمعاء بمعني أن هذا البروتين يعمل مثل قناة إتصال bridge لربط كل من زوائد iv pili في البكتريا وسطح الخلايا الطلائية في أمعاء الأشخاص المصابون.