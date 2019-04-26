"عبدالعال" يهنئ البابا "تواضروس" بعيد القيامة

26 أبريل 2019 - 01:54 م

أرسل الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة.

وجاء نص البرقية كالتالى: "يطيب لنا أن نتقدم لقداستكم ولجميع الإخوة المسيحيين، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، بأصدق التهانى مقرونة بأجمل الأمنيات الطيبة بمناسبة عيد القيامة المجيد داعين الله عز وجل أن يعم الخير والنماء ربوع مصرنا الحبيبة وأن يرفُل شعبها في ثياب العزة والمنعة والأمن والأمان".

وتابع قائلا : "لقد عرفناك قداسة البابا مثالًا يحتذى في الوطنية، ومواقفكم المساندة للوطن ضد دعاوى الفتنة التي تريد النيل من تماسك وتشابك النسيج الوطني التي تزيده الشدائد والمحن تماسكًا وتلاحمًا، فما بين عنصري الأمة كثير ومتين وأكبر من الحصر وأجل عن الوصف.. رعى الله وحدتنا، وأدام ألفتنا، وكل عام وأنتم بخير".