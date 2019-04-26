روسيا تفجر مفاجأة بشأن السياحة المصرية

26 أبريل 2019 - 01:48 م

قال نائب رئيس الاتحاد الروسي لصناعة السياحة، يوري برزيكين، إن الرحلات الجوية السياحية إلى منتجعي الغردقة وشرم الشيخ يمكن أن تستأنف، في أكتوبر المقبل.







وأشار المسؤول الروسي لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، إلى أن إعادة الطيران يمكن أن تصادف افتتاح الموسم السياحي الذي يبدأ في آخر الخريف. وأضاف قائلا إن عودة مصر إلى السوق السياحية ستزيد من التنافس في السوق، وترخّص الجولات السياحية إلى كل من تركيا والإمارات العربية المتحدة.





وأوضح أن استئناف الرحلات الجوية السياحية الروسية وعودة الغردقة وشرم الشيخ إلى السوق، سيؤثر مباشرة على أسعار الجولات السياحية في المنتجعات. ولا يمكن القول إن الأسعار ستهبط فورا، لكنها ستواجه ضغطا ما.







وأكد ناطق في السفارة المصرية في موسكو لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، أن مصر نفذت كل الشروط التي طرحتها الأجهزة الأمنية الروسية وتنتظر، شأنها شأن صناعة السياحة كلها، نتائج التفتيش.







كما أكدت مصادر للصحيفة في صناعة الطيران المصرية أن لجنة التفتيش الروسية أعربت عن رضاها عن الأوضاع الأمنية في مطارات سيناء المصرية.





يذكر أن حركة الطيران الدوري بين روسيا ومصر توقفت في نوفمبر 2015، على خلفية كارثة تحطم طائرة لشركة "كوغاليم آفيا" الروسية فوق سيناء، كانت متجهة من شرم الشيخ إلى بطرسبورغ، وعلى متنها 224 شخصا لقوا حتفهم جميعا، وصنفت مصلحة الأمن الفدرالية الروسية هذا الحادث كعمل إرهابي.



