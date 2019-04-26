  • الجمعة 26 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر02:14 م
بحث متقدم
الطيران الروسي

روسيا تفجر مفاجأة بشأن السياحة المصرية

من الحريق

حريق هائل بكنيسة .. ومسلمون يتمكنون من إطفائه

ليفربول

تشكيل ليفربول وهيدرسفيلد في موقعة الليلة

بايدن

قضية تحرش جنسي قد تطيح بحملة نائب "أوباما"

بوتين والسيسي

بوتين في لقاء السيسي: "مصر شريك موثوق لروسيا"

مجسمات اللوفر أبو ظبي

مستشار بن زايد يفجِّر مفاجأة عن "اللوفر أبو ظبي"

الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

بالفيديو.. تصريح مفاجئ وسار من وزير التموين

الدكتور عاصم الجزار

بشرى من "الإسكان" بـ17.5مليون جنيه

الرئيس السيسي

طلب مهم من "السيسي" إلى عدد من الشركات الصينية

عبد الحميد الحكيم

خبير سعودي: "اليهود صناع حضارة"

روسيا تفجر مفاجأة بشأن السياحة المصرية

الحياة السياسية

الطيران الروسي
ارشيفية

متابعات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

السياحة تطبيق المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق في يونيو

#

استمرار تسجيل المواطنين الراغبين في الحج مع شركات السياحة

#

من المستهدف في قصف الطائرة الليبية؟

#

وزيرة السياحة تلتقي وفد الشباب الياباني بحضور وزير الآثار

الطيران

روسيا

الأسعار

الغردقة

شرم الشيخ

قال نائب رئيس الاتحاد الروسي لصناعة السياحة، يوري برزيكين، إن الرحلات الجوية السياحية إلى منتجعي الغردقة وشرم الشيخ يمكن أن تستأنف، في أكتوبر المقبل.
وأشار المسؤول الروسي لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، إلى أن إعادة الطيران يمكن أن تصادف افتتاح الموسم السياحي الذي يبدأ في آخر الخريف. وأضاف قائلا إن عودة مصر إلى السوق السياحية ستزيد من التنافس في السوق، وترخّص الجولات السياحية إلى كل من تركيا والإمارات العربية المتحدة.

وأوضح أن استئناف الرحلات الجوية السياحية الروسية وعودة الغردقة وشرم الشيخ إلى السوق، سيؤثر مباشرة على أسعار الجولات السياحية في المنتجعات. ولا يمكن القول إن الأسعار ستهبط فورا، لكنها ستواجه ضغطا ما.


وأكد ناطق في السفارة المصرية في موسكو لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، أن مصر نفذت كل الشروط التي طرحتها الأجهزة الأمنية الروسية وتنتظر، شأنها شأن صناعة السياحة كلها، نتائج التفتيش.


كما أكدت مصادر للصحيفة في صناعة الطيران المصرية أن لجنة التفتيش الروسية أعربت عن رضاها عن الأوضاع الأمنية في مطارات سيناء المصرية.

يذكر أن حركة الطيران الدوري بين روسيا ومصر توقفت في نوفمبر 2015، على خلفية كارثة تحطم طائرة لشركة "كوغاليم آفيا" الروسية فوق سيناء، كانت متجهة من شرم الشيخ إلى بطرسبورغ، وعلى متنها 224 شخصا لقوا حتفهم جميعا، وصنفت مصلحة الأمن الفدرالية الروسية هذا الحادث كعمل إرهابي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

النظام الكروي ثلاثي القطبية

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» إنشاء أول مركز متكامل لعلاج سرطان الثدي بمصر
» لقاء ناري بين ليفربول "صلاح" وهيدرسفيلد الليلة
» 4 إنفوجراف.. تكشف مدى التبادل الاقتصادي المصري الصيني
» عكاشة: أنا وأحمد موسى بريئان من هذا الشيء
» السعودية تطلق مبادرة لحماية الممارسين الصحيين من التحرش
» الإفتاء: هذا عقاب الرجال في التخلف عن أداء الجمعة
» "تواضروس" يقيم جمعة عيد القيامة من كاتدرائية العباسية
» تأخيرات بـ 4 خطوط اليوم بسكك حديد مصر
» نجوم الرياضة في حفل زفاف على جبر
» الزمالك يبدأ طرح تذاكر مباراة النجم
» "المالية" تدشن مبادرة لتوعية المواطنين

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية